A Lua Cheia Ilumina o Amanhecer dos Vampiros: THE BLOOD OF DAWNWALKER

Saudações, aventureiros das trevas e adoradores da fantasia sombria! Sob o brilho prateado da Lua Cheia do Lobo, o estúdio Rebel Wolves, liderado por veteranos de The Witcher 3, revelou a primeira prévia do aguardado THE BLOOD OF DAWNWALKER. Este RPG de ação mergulha os jogadores em um século XIV alternativo, onde os vampiros, cansados de viver nas sombras, emergem para reivindicar o poder que lhes foi negado.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes sobre este jogo promissor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

