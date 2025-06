Absolum: nova demo revela Cider, a ciborgue mística com chute aéreo e alma de revanche Eu nem terminei de processar minha paixão por Galandra, nem tive tempo de decorar todos os combos do Karl, e a Dotemu já veio quebrando... Game Hall|Do R7 04/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h37 ) twitter

Eu nem terminei de processar minha paixão por Galandra, nem tive tempo de decorar todos os combos do Karl, e a Dotemu já veio quebrando o botão do hype com uma nova personagem simplesmente icônica: CIDER, a guerreira meio humana, meio máquina, 100% “vem tranquilo que eu te derrubo no ar com uma voadora biônica.” Sim, amigos! Absolum, o novo RPG de ação 2D com alma de brawler old school, acaba de ganhar uma demo (ALÔ STEAM VEM AÍ, EU TE VENERO) e eu tô surtando tanto que já derrubei minha poção de vitalidade em cima do teclado.

