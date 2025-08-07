Abyss of Dungeons adiciona classe Bardo e promete verão gelado e pancadaria musical Fala meus caçadores de loot e bardos de boteco, aqui quem fala é o Marcelo Mendes, o único jogador que já foi traído por um clérigo... Game Hall|Do R7 07/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h38 ) twitter

Fala meus caçadores de loot e bardos de boteco, aqui quem fala é o Marcelo Mendes, o único jogador que já foi traído por um clérigo e buffado por um troll, e ainda voltou pro grupo no dia seguinte porque o loot era bom demais. E a novidade de hoje é pra quem curte pancadaria com trilha sonora própria: Abyss of Dungeons lançou a atualização de agosto com direito a nova classe, armas únicas, evento de verão e até um sistema novo de expedição com mercenários. Isso mesmo, agora dá pra montar um esquadrão de NPCs igual time de futebol society e mandar os manos explorarem dungeon enquanto você toma um suco.

