Abyss of Dungeons expande os portões do abismo: soft launch chega ao Brasil em junho Preparem suas tochas e limpem o pó das espadas místicas, pois um novo desafio desponta nas brumas do mundo mobile: Abyss of Dungeons... Game Hall|Do R7 14/05/2025 - 11h45 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h45 )

Preparem suas tochas e limpem o pó das espadas místicas, pois um novo desafio desponta nas brumas do mundo mobile: Abyss of Dungeons, o mais recente intento da KRAFTON e da Bluehole Studio em nos empurrar — com gosto — para dentro de calabouços tão profundos quanto promissores. A data marcada nas runas é 11 de junho, quando o soft launch abrirá os portões das sombras em quatro territórios escolhidos a dedo: Brasil, México, Indonésia e Tailândia.

Não perca a chance de se aventurar nesse novo mundo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

