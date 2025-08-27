Acclaim anuncia evento de setembro e promete ressuscitar o caos dos anos 90 Preparem as fichas, galera, porque a Acclaim, aquela mesma que botava seu logo nos arcades, nas fitas de N64 e no fundo das revistas... Game Hall|Do R7 27/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Preparem as fichas, galera, porque a Acclaim, aquela mesma que botava seu logo nos arcades, nas fitas de N64 e no fundo das revistas de games dos anos 90, resolveu que não basta viver de lembrança de Mortal Kombat II no fliperama da esquina. Agora, a empresa promete voltar com tudo na Play Acclaim, marcada pro dia 10 de setembro às 15h30 (horário de Brasília) no YouTube, trazendo “surpresas, conteúdos exclusivos e anúncios”.

Não perca a chance de saber mais sobre esse evento que promete agitar a nostalgia dos gamers! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Shinobi: Art of Vengeance solta trailer cabuloso cheio de porrada ninja

Towa and the Guardians of the Sacred Tree encanta com vídeos da trilha sonora

Estudo mostra: metade dos gamers brasileiros pretende comprar GTA 6 no lançamento