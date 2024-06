Ace Attorney Investigations Collection: Prepare-se para desvendar os mistérios da justiça!

Eureka! Os fãs de Ace Attorney podem comemorar, porque **Ace Attorney Investigations Collection** está chegando para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam no dia 6 de setembro de 2024. E sim, você já pode garantir sua cópia na pré-venda!

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.