“Adoraríamos voltar a Infamous”, diz Sucker Punch Enquanto os devs meditam com bambu no rabo em Ghost of Yotei, a franquia de superpoder e caos urbano segue mofando na geladeira da... Game Hall|Do R7 18/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

inFAMOUS - Second Son - Render Art Screen Game Hall

Enquanto os devs meditam com bambu no rabo em Ghost of Yotei, a franquia de superpoder e caos urbano segue mofando na geladeira da Sony como se fosse marmita de 2014.

Não perca a oportunidade de entender a frustração dos fãs e o futuro da franquia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Valve muda regras da Steam e agora banco decide o que é “conteúdo adulto demais”

Escape from Tarkov Hardcore Wipe: o festival de autoflagelação virou fiasco

“Uma parte do nosso futuro foi roubada.” – devs da Zenimax reclamam