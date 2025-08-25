Age of Empires IV – Da pior para a melhor civilização no multiplayer
Depois de 16 anos de espera, a franquia Age of Empires voltou com força total em 2021 com o lançamento de Age of Empires IV, desenvolvido...
Depois de 16 anos de espera, a franquia Age of Empires voltou com força total em 2021 com o lançamento de Age of Empires IV, desenvolvido pela Relic Entertainment em parceria com a Xbox Game Studios. Para os fãs de estratégia em tempo real, foi como reencontrar um velho amigo: batalhas históricas, múltiplas civilizações, campanhas robustas e, claro, o coração pulsante do jogo – o multiplayer competitivo.
Para entender melhor como cada civilização se destaca, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
