Alien Strike: BR mostrando que run-and-gun ainda vive e é brabo

Se você cresceu jogando Metal Slug e Contra, comendo ficha em fliperama e xingando porque morreu por culpa daquele pixel maldito da...

Se você cresceu jogando Metal Slug e Contra, comendo ficha em fliperama e xingando porque morreu por culpa daquele pixel maldito da bala inimiga, segura essa: o estúdio Combo Game Studio trouxe pra gente Alien Strike: Blasting Intruders, um run-and-gun brazuca que não tá de brincadeira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre essa nova aventura!

