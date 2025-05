Análise | A Nostalgia em Alta Definição que Todos Queriam 🧙‍♂️ Por Kazin Mage, o mago de Cyrodiil, cronista de bugs e encantamentos desnecessários… Uma Viagem no Tempo com Filtros Modernos!... Game Hall|Do R7 18/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 14h03 ) twitter

Por Kazin Mage, o mago de Cyrodiil, cronista de bugs e encantamentos desnecessários… Uma Viagem no Tempo com Filtros Modernos! É como se a Bethesda tivesse olhado para 2006, sorrido com ternura, e dito: “sabe aquele jogo cheio de NPC com cara de batata? Vamos dar um banho de loja neles”. E assim nasceu Oblivion Remastered, uma ode gloriosa ao passado — só que agora com filtros dignos de Instagram e expressões faciais que não parecem ter sido moldadas em argila molhada.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa análise incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

