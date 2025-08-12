Análise | Abyssus – No meu tempo, multiplayer bom era no sofá e com cabo tripa de gato
Abyssus é mais um desses “co-op shooters” que a molecada ama, cheio de arma com nome estranho, poderes piscando na tela e inimigo saindo de todos os lados. O tipo de jogo que hoje você joga no PC com 240 FPS e monitor ultrawide… mas que, no fundo, tenta reviver aquela sensação de quando você e seus amigos espremiam quatro controles no mesmo console e disputavam espaço no sofá com o cachorro da família. Só que aqui, em vez de pizza fria e refri quente, o clima é de caverna molhada steampunk com cheiro de maresia — ou como os devs chamam, “brinepunk”. No meu tempo isso chamava “cenário de filme de terror do SBT”.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.
