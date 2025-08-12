Análise | Abyssus – No meu tempo, multiplayer bom era no sofá e com cabo tripa de gato Abyssus é mais um desses “co-op shooters” que a molecada ama, cheio de arma com nome estranho, poderes piscando na tela e inimigo saindo... Game Hall|Do R7 12/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Abyssus é mais um desses “co-op shooters” que a molecada ama, cheio de arma com nome estranho, poderes piscando na tela e inimigo saindo de todos os lados. O tipo de jogo que hoje você joga no PC com 240 FPS e monitor ultrawide… mas que, no fundo, tenta reviver aquela sensação de quando você e seus amigos espremiam quatro controles no mesmo console e disputavam espaço no sofá com o cachorro da família. Só que aqui, em vez de pizza fria e refri quente, o clima é de caverna molhada steampunk com cheiro de maresia — ou como os devs chamam, “brinepunk”. No meu tempo isso chamava “cenário de filme de terror do SBT”.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Gamescom Latam BIG Festival 2026 abre inscrições e

Mortal Kombat 1 ultrapassa 6,2 milhões de cópias vendidas

Ubisoft lança Seasonal Series com R$ 40 mil em prêmios para novatos e veteranos no R6 Siege X