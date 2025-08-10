Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Nitro

Análise | Another Farm Roguelike: Rebirth – A fazenda roguelike que cobra aluguel

Eu mergulhei de cabeça em Another Farm Roguelike: Rebirth, o mais novo título da Zabbo Games, lançado em 1º de agosto de 2025, e, cara...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Eu mergulhei de cabeça em Another Farm Roguelike: Rebirth, o mais novo título da Zabbo Games, lançado em 1º de agosto de 2025, e, cara, isso aí é um híbrido praticamente feito pra levar você à loucura — no bom sentido, se você curte desafios com aroma de campo e café forte.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo intrigante, consulte no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.