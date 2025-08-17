Logo R7.com
Análise | Avorion: uma caixa de brinquedos cósmica para sonhadores do espaço

Ai, ai… tem jogos que parecem mais do que simples passatempos, né? Eles chegam como pequenas constelações que piscam na nossa vida...

Game Hall|Do R7

Ai, ai… tem jogos que parecem mais do que simples passatempos, né? Eles chegam como pequenas constelações que piscam na nossa vida e dizem: “vem cá brincar comigo, construir naves esquisitas e sonhar acordada”. Avorion é exatamente isso. Um jogo indie que começou lá no cantinho dos sonhos de um estudante e acabou virando um caixote cósmico de criatividade. É quase como se alguém tivesse misturado Elite Dangerous com a liberdade de Minecraft e temperado tudo com um pozinho de Diablo.

Para saber mais sobre essa experiência única e cheia de possibilidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

