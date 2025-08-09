Análise | Beat ’Em Up Collection: O amor e a vergonha alheia em 16 bits
Beleza, senta que lá vem história — porque aqui é o RumbleTech falando, e quando o assunto é coletânea retrô eu fico igual tiozão que...
Beleza, senta que lá vem história — porque aqui é o RumbleTech falando, e quando o assunto é coletânea retrô eu fico igual tiozão que viu o Pelé jogar: emocionado, mas pronto pra descer o sarrafo quando a pelada é feia. Sabe aquele papo de “golden era” dos beat ’em ups nos anos 90? Arcade fervendo, Super Nintendo e Mega Drive cuspindo porrada em rolo, ficha comendo solta? Pois é, a QUByte resolveu abrir o baú e entregar sete jogos nesse tal de Beat ’Em Up Collection. O nome é preguiçoso, mas pelo menos é honesto: é porrada em rolagem lateral com tempero 16 bits… ou quase.
Beleza, senta que lá vem história — porque aqui é o RumbleTech falando, e quando o assunto é coletânea retrô eu fico igual tiozão que viu o Pelé jogar: emocionado, mas pronto pra descer o sarrafo quando a pelada é feia. Sabe aquele papo de “golden era” dos beat ’em ups nos anos 90? Arcade fervendo, Super Nintendo e Mega Drive cuspindo porrada em rolo, ficha comendo solta? Pois é, a QUByte resolveu abrir o baú e entregar sete jogos nesse tal de Beat ’Em Up Collection. O nome é preguiçoso, mas pelo menos é honesto: é porrada em rolagem lateral com tempero 16 bits… ou quase.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa coletânea, consulte no nosso parceiro Game Hall.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa coletânea, consulte no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: