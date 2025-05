Análise | Blades of Fire – Forjando Espadas, Expectativas e Piadas Ruins Você aí, fã de RPGs de ação com câmera no ombro, mapas semiabertos, combate cheio de firula e crafting que mais parece receita de pão... Game Hall|Do R7 31/05/2025 - 20h57 (Atualizado em 31/05/2025 - 20h57 ) twitter

Você aí, fã de RPGs de ação com câmera no ombro, mapas semiabertos, combate cheio de firula e crafting que mais parece receita de pão de fermentação lenta… senta que lá vem martelada. Blades of Fire é o novo filho bastardo da MercurySteam, os mesmos que te traumatizaram em Castlevania: Lords of Shadow e depois te fizeram pedir desculpas com Metroid Dread. Agora eles resolveram misturar tudo num caldeirão medieval de God of War, Dark Souls, For Honor e MasterChef Espadas, e o resultado… bem, o resultado é surpreendentemente funcional — desde que você não tenha pressa, bom senso ou aversão a martelar digitalmente.

