Análise | Cat From Hell: Quando ser um gato travesso é uma lição de vida disfarçada de caos felino Imagine-se na pele de um gato. Mas não qualquer gato. Um felino com a missão divina de transformar a casa da vovó em um campo de batalha... Game Hall|Do R7 25/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 25/05/2025 - 12h16 )

Game Hall

Imagine-se na pele de um gato. Mas não qualquer gato. Um felino com a missão divina de transformar a casa da vovó em um campo de batalha doméstico. Esse é o universo de Cat From Hell, um simulador que vai muito além de arranhar sofás e derrubar vasos: ele nos convida a refletir sobre a natureza da rebeldia, os limites da convivência e o prazer inegável de desafiar as normas estabelecidas.

Para uma análise completa e divertida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

