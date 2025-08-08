Análise | Chained Echoes – um abraço quentinho para o coração de quem ama JRPGs de verdade
Ai, gente… Chained Echoes não é só um jogo. Ele é aquele cobertorzinho quentinho que a gente coloca nos ombros em um dia frio, junto com uma caneca de chocolate quente e a música tema de Chrono Trigger tocando baixinho ao fundo. É um abraço no coração de todo mundo que cresceu vivendo aventuras em 16 bits, mas com uma pitada de maturidade e profundidade que faz a gente parar, respirar e pensar.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre este emocionante JRPG, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
