Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Nitro

Análise | Chained Echoes – um abraço quentinho para o coração de quem ama JRPGs de verdade

Ai, gente… Chained Echoes não é só um jogo. Ele é aquele cobertorzinho quentinho que a gente coloca nos ombros em um dia frio, junto...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Ai, gente… Chained Echoes não é só um jogo. Ele é aquele cobertorzinho quentinho que a gente coloca nos ombros em um dia frio, junto com uma caneca de chocolate quente e a música tema de Chrono Trigger tocando baixinho ao fundo. É um abraço no coração de todo mundo que cresceu vivendo aventuras em 16 bits, mas com uma pitada de maturidade e profundidade que faz a gente parar, respirar e pensar.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este emocionante JRPG, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.