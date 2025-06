Análise | Choice of Life: Wild Islands — Eu, Tarzan do PS5, enfrentando escolhas mortais e enroscando com bugueiros tropicais 🧭 Primeiro contato: naufrágio e promessa de caos! Eu cheguei no Wild Islands pensando que seria coisa tipo Return to Monkey Island (... Game Hall|Do R7 20/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 20/06/2025 - 13h57 ) twitter

Game Hall

Primeiro contato: naufrágio e promessa de caos! Eu cheguei no Wild Islands pensando que seria coisa tipo Return to Monkey Island (sem o humor maluco do Monkey mas com carta e piada). A história começa clichê: você, um marinheiro azarado, cai num storm pesado, o barco se fode, a tripulação some e… tu narra sozinho no PS5 com cara de “por que isso acontece só comigo?”. Uma vibe de Cast Away, mas sem Tom Hanks e mais cartas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra mais sobre essa aventura cheia de humor e escolhas mortais!

