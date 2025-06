Análise | Chronicles of the Wolf é Castlevania ou só cosplay mesmo? 🐺 O lobo veste nostalgia (e chicote também)! Comecei Chronicles of the Wolf pronto pra me sentir Alucard com mais olheiras e menos... Game Hall|Do R7 29/06/2025 - 09h55 (Atualizado em 29/06/2025 - 09h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

O lobo veste nostalgia (e chicote também)! Comecei Chronicles of the Wolf pronto pra me sentir Alucard com mais olheiras e menos carisma. Um metroidvania sombrio, com trilha gótica, pixel art caprichada e promessas de reviver os tempos de ouro da Konami? Pode mandar. Afinal, todo mundo tem aquele lado masoquista que sente saudade de apanhar de um morcego com nome de boss secreto.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Jogamos | HITMAN: The Banker DLC – Bond, boom e sofisticação em dose única

Análise | Squarena no PS5 — Pulo, tiro e caos quadradinho!

Chega de saudade! Os melhores clones dos Resident Evil “raíz” para amantes de Survival Horror