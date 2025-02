Análise | Civilization VII: A Firaxis Me Querendo Mais do Que Meu Chefe no Final do Expediente Senhoras e senhores, a Firaxis fez de novo! Eles pegaram o meu precioso Civilization, aquele simulador de “como transformar um assentamento...

Game Hall|Do R7 11/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share