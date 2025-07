Análise | Crashlands 2 traz crafting viciante, humor nonsense e pets que você vai amar (ou odiar) 🚀 História que não te solta! Eu me joguei de cabeça em Crashlands 2 no Steam e, cara, foi como rever um velho amigo que voltou das... Game Hall|Do R7 12/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 10h57 ) twitter

História que não te solta! Eu me joguei de cabeça em Crashlands 2 no Steam e, cara, foi como rever um velho amigo que voltou das estrelas mais confiante, mais bonito e com uma mala cheia de histórias. A Butterscotch Shenanigans realmente se superou — é sequelão de respeito, quase um Return of the Jedi dos jogos de sobrevivência, com gráficos, comédia e mecânicas de crafting que te pegam pela gola.. Crashlands 2 te coloca no papel de Flux Dabes, um entregador intergaláctico que parece ter caído do caminhão da FedEx diretamente no meio de um planeta caótico. A história mistura aventura espacial com humor digno de Rick & Morty, enquanto você tenta impedir uma corporação do mal de transformar tudo em cinzas — ou pior, em NFT.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa experiência de jogo imperdível!

