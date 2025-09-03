Análise | Cronos: The New Dawn — o survival horror que parece fita VHS soviética com cheiro de mofo e vodka
Vista a armadura de ferro, coloca o vinil de soviet wave pra tocar e descobre que a Bloober Team finalmente fez um survival horror...
Vista a armadura de ferro, coloca o vinil de soviet wave pra tocar e descobre que a Bloober Team finalmente fez um survival horror digno dos anos 80 que tanto amamos e tememos.
Vista a armadura de ferro, coloca o vinil de soviet wave pra tocar e descobre que a Bloober Team finalmente fez um survival horror digno dos anos 80 que tanto amamos e tememos.
Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência única e aterrorizante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência única e aterrorizante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: