Análise | Cubic Odyssey – Um Minecraft que fez terapia e decidiu explorar o espaço Com o coração derretendo igual marshmallow ao sol de verão em Vênus e a cabeça cheia de referências de infância que misturam Lego,... Game Hall|Do R7 21/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Com o coração derretendo igual marshmallow ao sol de verão em Vênus e a cabeça cheia de referências de infância que misturam Lego, Star Trek e tardes infinitas de Minecraft, eu me joguei sem freio na experiência de Cubic Odyssey, esse jogo indie que mais parece um sonho cúbico flutuando no espaço. E, olha… foi uma jornada. Daquelas que deixam você meio boba, meio cansada e totalmente filosofando sobre por que a gente gosta tanto de se perder em mundos que a gente pode montar com as próprias mãos (mesmo que em voxels).

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Jogamos | Ultra Mega Cats – Gatos armados, ratos do apocalipse e o caos roguelike

Análise | CyberCorp no Xbox: pancadaria high-tech direto no sofá da sala

MythWalker ganha recurso de Tethering e fadas Wyldevae