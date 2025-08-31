Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Análise | Curse Rounds: Sofrer nunca foi tão estiloso (ou frustrante)

Então… sabe aquele ditado “a curiosidade matou o gato”? Pois é, aqui no caso, a curiosidade matou foi eu mesma umas cinquenta vezes...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Então… sabe aquele ditado “a curiosidade matou o gato”? Pois é, aqui no caso, a curiosidade matou foi eu mesma umas cinquenta vezes seguidas em Curse Rounds. Esse roguelike preto e branco, feito pela Tentacles Interactive e publicado pela QUBYTE, é basicamente um jogo que te olha na cara, abre um baralho de desgraças e pergunta: “qual dessas formas você prefere sofrer hoje?”.

Não perca a chance de entender por que esse jogo é tão viciante e frustrante ao mesmo tempo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.