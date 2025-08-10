Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Nitro

Análise | Cyber Clutch: Hot Import Nights – Quando o Need for Speed bateu de frente com o WipeOut

Meu amigo… eu queria dizer que Cyber Clutch: Hot Import Nights é aquele tipo de jogo que vai fazer você sentir a mesma adrenalina do...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Meu amigo… eu queria dizer que Cyber Clutch: Hot Import Nights é aquele tipo de jogo que vai fazer você sentir a mesma adrenalina do Need for Speed Underground na madrugada com som alto e neon piscando… mas, na real, ele é mais o equivalente a você achar que vai comer picanha e te servirem carne de segunda com gosto de churrasqueira mal lavada.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.