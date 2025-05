Análise | CyberCorp no Xbox: pancadaria high-tech direto no sofá da sala E aí, família gamer do sofá! Hoje a resenha é no controle do Xbox, com pilha nova e dedo nervoso. Tô falando de CyberCorp, esse jogo... Game Hall|Do R7 21/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h56 ) twitter

Game Hall

E aí, família gamer do sofá! Hoje a resenha é no controle do Xbox, com pilha nova e dedo nervoso. Tô falando de CyberCorp, esse jogo indie maroto que chegou dando voadora digital no peito dos FPS genéricos. Agora que aterrissou na plataforma da Microsoft, é hora de descobrir se esse tiro isométrico com pegada cyberpunk continua insano no console, ou se ficou meio “sintético demais” pra nossa quebrada gamer.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa experiência frenética! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

