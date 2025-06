Análise | Dark Fairy Tale: Dreamland Survivors é o roguelike sombrio mais bizarro e viciante de 2025 Comecei minha aventura em Dark Fairy Tale: Dreamland Survivors com o expectativa lá embaixo — só mais um roguelike “Vampire Survivors... Game Hall|Do R7 24/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Comecei minha aventura em Dark Fairy Tale: Dreamland Survivors com o expectativa lá embaixo — só mais um roguelike “Vampire Survivors clone?” — mas logo no primeiro minuto já percebi que era mais “conta de fadas com um toque de pesadelo” que eu estava atrás. A mistura de Pinóquio enlutado com ovos mágicos, itens devorados e cartas de tarô foi tipo Alice encontrando o chapéu do Coelho Branco — mas com tiros automáticos. E, ó, que surpresa deliciosa!

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Elroy and the Aliens – P&P, emoção e trocentas referências nerds

Jogamos | Exploaris: Vermis Story – A beleza te engana, mas a jogatina cobra atenção

Rematch vende mais de 1 milhão e prova que futebol sem regra é tudo o que a galera queria