Análise | Death Kid – A queda no poço da imortalidade que vai te fazer gritar “só mais uma run!” Quando peguei Death Kid para testar no PS5, já esperava um banho retrô de adrenalina em pixel art. Mas o que recebi foi muito mais —... Game Hall|Do R7 19/06/2025 - 14h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Quando peguei Death Kid para testar no PS5, já esperava um banho retrô de adrenalina em pixel art. Mas o que recebi foi muito mais — uma mistura de roguelite frenético, tower defense de alma gótica e arcade brutal com alma. Em primeira pessoa de coração — ou melhor, teclado! — fui tragada por um poço amaldiçoado cheio de almas frágeis pedindo colo. Prepare-se, porque esse jogo é como brincar de Deus com um filtro retrô: você sofre, evolui, morre e faz tudo de novo… e ainda quer repetir.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Jogamos | Gray Zone Warfare – Sofremos. E sobrevivemos para contar!

Análise | Rematch é futebol de quebrada com sangue nos olhos e carrinho liberado

Análise | The Midnight Walk – Terror de argila que sussurra direto no seu coração