Análise | Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken – o pesadelo em 8 bits que me fez sentir nos anos 80 Sabe quando você olha pra um jogo e pensa: "isso aí deve ter saído direto de um disquete mofado de 1989"? Pois é, Deep Sleep: Labyrinth... Game Hall|Do R7 30/08/2025 - 11h18

Game Hall

Sabe quando você olha pra um jogo e pensa: “isso aí deve ter saído direto de um disquete mofado de 1989”? Pois é, Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken tem exatamente essa cara. Pixelão na tela, nada de dublagem chique, menus meio duros… e mesmo assim o negócio conseguiu me segurar mais do que muito AAA de capa dura com orçamento de filme da Marvel.

