Análise | Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken – o pesadelo em 8 bits que me fez sentir nos anos 80
Sabe quando você olha pra um jogo e pensa: “isso aí deve ter saído direto de um disquete mofado de 1989”? Pois é, Deep Sleep: Labyrinth...
Sabe quando você olha pra um jogo e pensa: “isso aí deve ter saído direto de um disquete mofado de 1989”? Pois é, Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken tem exatamente essa cara. Pixelão na tela, nada de dublagem chique, menus meio duros… e mesmo assim o negócio conseguiu me segurar mais do que muito AAA de capa dura com orçamento de filme da Marvel.
Sabe quando você olha pra um jogo e pensa: “isso aí deve ter saído direto de um disquete mofado de 1989”? Pois é, Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken tem exatamente essa cara. Pixelão na tela, nada de dublagem chique, menus meio duros… e mesmo assim o negócio conseguiu me segurar mais do que muito AAA de capa dura com orçamento de filme da Marvel.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo nostálgico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo nostálgico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: