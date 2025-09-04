Análise | Deserter: Prologue – Stealth gratuito no Steam que surpreende A proposta: fugir ou morrer tentando! Stealth raiz, tensão de guerra distópica e escolhas que realmente importam. Se tem uma coisa... Game Hall|Do R7 04/09/2025 - 00h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 00h17 ) twitter

A proposta: fugir ou morrer tentando! Stealth raiz, tensão de guerra distópica e escolhas que realmente importam. Se tem uma coisa que eu adoro é quando aparece no Steam um jogo gratuito que não é só “mais um clicker” ou “clone de celular com lootbox escondida”. Deserter: Prologue chegou de mansinho, sem campanha milionária de marketing, mas com uma proposta clara: colocar você na pele de um soldado que decidiu desertar em plena guerra distópica e que agora precisa fugir de um campo militar usando apenas furtividade, improviso e inteligência.

