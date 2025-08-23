Análise | Discounty: Quando um mercadinho fofo faz você pensar sobre capitalismo demais Gente… vocês já imaginaram que um simulador de mercadinho poderia fazer a gente questionar o mundo? Eu confesso que fui jogar Discounty... Game Hall|Do R7 23/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Gente… vocês já imaginaram que um simulador de mercadinho poderia fazer a gente questionar o mundo? Eu confesso que fui jogar Discounty esperando só mais um desses joguinhos aconchegantes onde você organiza prateleiras, varre o chão e se preocupa em ter o estoque de suco de maçã cheio… mas, do nada, me peguei refletindo sobre consumismo, sociedade, trabalho e até o sentido da vida. Tudo isso com gráficos fofinhos em pixel art e uma tia chamada Tellar que só queria me ajudar a dar certo.

Não perca a oportunidade de entender como um jogo pode provocar reflexões profundas sobre a vida e o capitalismo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | OFF é um remaster do RPG indie sombrio que inspirou Undertale e Omori

Análise | The Way of the Tray: Japanese Restaurant Simulator – Um restaurante cheio de yokais famintos e bandejas tropeçantes

King of Meat chega em outubro com masmorras cooperativas e cheias de fofoca gamer