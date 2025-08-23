Análise | Discounty: Quando um mercadinho fofo faz você pensar sobre capitalismo demais
Gente… vocês já imaginaram que um simulador de mercadinho poderia fazer a gente questionar o mundo? Eu confesso que fui jogar Discounty...
Gente… vocês já imaginaram que um simulador de mercadinho poderia fazer a gente questionar o mundo? Eu confesso que fui jogar Discounty esperando só mais um desses joguinhos aconchegantes onde você organiza prateleiras, varre o chão e se preocupa em ter o estoque de suco de maçã cheio… mas, do nada, me peguei refletindo sobre consumismo, sociedade, trabalho e até o sentido da vida. Tudo isso com gráficos fofinhos em pixel art e uma tia chamada Tellar que só queria me ajudar a dar certo.
Gente… vocês já imaginaram que um simulador de mercadinho poderia fazer a gente questionar o mundo? Eu confesso que fui jogar Discounty esperando só mais um desses joguinhos aconchegantes onde você organiza prateleiras, varre o chão e se preocupa em ter o estoque de suco de maçã cheio… mas, do nada, me peguei refletindo sobre consumismo, sociedade, trabalho e até o sentido da vida. Tudo isso com gráficos fofinhos em pixel art e uma tia chamada Tellar que só queria me ajudar a dar certo.
Não perca a oportunidade de entender como um jogo pode provocar reflexões profundas sobre a vida e o capitalismo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a oportunidade de entender como um jogo pode provocar reflexões profundas sobre a vida e o capitalismo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: