Análise | Door Kickers 2: Task Force North – Porque às vezes explodir portas é mais satisfatório

Ah, meu chapa, se você já cansou de shooters genéricos onde o “correr e atirar” resolve tudo, Door Kickers 2: Task Force North chega tipo aquele amigo que entende de estratégia no churrasco e sabe exatamente onde colocar a picanha na grelha. Desenvolvido pela galera da KillHouse Games, esse jogo é um prato cheio pros táticos de plantão que curtem planejar cada movimento com mais precisão do que o cálculo de dano do mago no D&D. E ó, prepara o mouse e o teclado, porque aqui não tem moleza. Esquece esse papo de “ah, vou na doideira”. Em Door Kickers 2, se você entrar sem estratégia, vai sair da missão tão rápido quanto um estagiário que errou o café do chefe.

Não perca a chance de descobrir mais sobre essa experiência tática incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

