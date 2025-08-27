Análise | Drag x Drive: o esporte neon futurista mais maluco do Nintendo Switch 2 Ai gente, eu sempre digo que a Nintendo tem uma espécie de fábrica secreta em Kyoto que só produz ideias estranhas em reuniões às 3h... Game Hall|Do R7 27/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h38 ) twitter

Game Hall

Ai gente, eu sempre digo que a Nintendo tem uma espécie de fábrica secreta em Kyoto que só produz ideias estranhas em reuniões às 3h da manhã, quando todo mundo já devia estar dormindo. E é dali que saem coisas tipo Splatoon (tiro com pistola de tinta), Ring Fit Adventure (um RPG que faz você suar de verdade) e agora… tambores neon… Drag x Drive, o mais novo esporte inventado que mistura basquete, veículos futuristas e Joy-Con que viraram um mouse gigante. Sério, quando anunciaram eu pensei: “isso nunca vai funcionar, é só uma febre coletiva do marketing da Nintendo”. Mas olha… depois de horas jogando, eu tô aqui com os braços doloridos e o coração feliz dizendo: FUNCIONA e é delicioso. É tipo quando você olha uma sobremesa esquisita com gosto de matcha e pensa “meh”, mas aí prova e descobre que virou seu novo vício.

