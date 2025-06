Análise | Dragon Is Dead — Quando o rogue-lite encontra um pouco de diabo interior e coloração gótica Quando vi o trailer de Dragon Is Dead, na minha visão de tiozão com mais GPU do que memória RAM disponível nos anos 2000, pensei: “... Game Hall|Do R7 17/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h17 ) twitter

Quando vi o trailer de Dragon Is Dead, na minha visão de tiozão com mais GPU do que memória RAM disponível nos anos 2000, pensei: “Mais um rogue com pixel art bonito, vai brincar de Dota?” Eu estava mais enganado do que meu primo achando que flash back era profissão. O jogo da TeamSuneat, publicado pela PM Studios, mistura aquela pegada de Diablo com Dead Cells, camuflada por uma estética sombria que poderia confundir até fã de Castlevania.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

