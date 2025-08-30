Análise | DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper – O pato que quis ser WarioWare e quase virou Action 52 Ah, meus amigos… se você, assim como eu, passou a juventude detonando adventures mal otimizados num monitor de tubo que mais parecia... Game Hall|Do R7 30/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ah, meus amigos… se você, assim como eu, passou a juventude detonando adventures mal otimizados num monitor de tubo que mais parecia um micro-ondas ligado no 220, prepare-se: DUCK: Dangerous Ultimate Cartridge Kidnapper é aquele jogo que vai fazer você rir, xingar e, no final, pensar “por que eu tô jogando isso mesmo?”.

Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Vlad Circus: The Curse of Asmodeus – O circo do terror que esqueceu da diversão

Jogamos | Davy x Jones – quando seu crânio é mais útil que você

Microsoft expande Xbox Cloud Gaming para assinantes do Game Pass Core e Standard