Análise | Dust Raiders: a estrada da frustração em um pós-apocalipse sem alma Prepare-se para o apocalipse… do tédio. Dust Raiders, novo título da Vixa Games, promete uma jornada estratégica por estradas desoladas... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h57 )

Prepare-se para o apocalipse… do tédio. Dust Raiders, novo título da Vixa Games, promete uma jornada estratégica por estradas desoladas cheias de perigos, decisões táticas e narrativa emergente. Só que no lugar de adrenalina, ele entrega um festival de lentidão, decisões mal explicadas e um combate que parece mais castigo do que diversão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa experiência frustrante!

