Análise | EA Sports F1 25 no PC mostra uma pista à luz do futuro Acelera sem medo: jogabilidade acessível e eficiente! E lá vamos nós de novo, mais um ano e mais um F1! Fascinante meus caros! Logo... Game Hall|Do R7 30/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Acelera sem medo: jogabilidade acessível e eficiente! E lá vamos nós de novo, mais um ano e mais um F1! Fascinante meus caros! Logo no primeiro grid, senti aquele carinho clássico da Codemasters. F1 25 no PC te acolhe tanto se você for novato que acha pista um daqueles brinquedos de parque, quanto se for veterano que já sabe o que é subesterço.

Para uma análise completa e todos os detalhes sobre o jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Death Stranding 2: 11 Dicas Essenciais Para Iniciar Nesse Clássico de Hideo Kojima

Senta na cadeira que o Borderlands 4 será o jogo mais insano da Gearbox

Jogamos | Sparkball: primeiras impressões do MOBA esportivo gratuito no Steam