Análise | Ertugrul of Ulukayin: Witcher resolveu fazer intercâmbio na Anatólia Ertugrul of Ulukayin: desde que ouvi falar desse jogo, minha curiosidade foi despertada. Um RPG de ação ambientado na Anatólia do século... Game Hall|Do R7 31/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 31/05/2025 - 17h37 )

Ertugrul of Ulukayin: desde que ouvi falar desse jogo, minha curiosidade foi despertada. Um RPG de ação ambientado na Anatólia do século XIII, com mitologia turca e combates contra mongóis e criaturas lendárias? Parece o tipo de jogo que mistura The Witcher com uma aula de história turca. Mas será que essa mistura funciona? Vamos descobrir.

