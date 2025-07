Análise | Expeditions: A MudRunner Game é a aula de geografia off-road No jogo que transforma barro em estilo de vida, até pneu careca tem importância estratégica – bem-vindo à simulação que seu mecânico... Game Hall|Do R7 13/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 14h37 ) twitter

No jogo que transforma barro em estilo de vida, até pneu careca tem importância estratégica – bem-vindo à simulação que seu mecânico chamaria de “passeio no mato com planilha de Excel”. Pega essa luva de couro e segura o volante com as duas mãos, porque Expeditions: A MudRunner Game chegou com tudo pra te lembrar que dirigir em linha reta é coisa de jogo de arcade. Aqui, a graça é capotar com classe, atolar com propósito e sofrer em silêncio como um verdadeiro amante da lama gourmet.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência off-road, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

