Análise | Fresh Tracks: um roguelike musical de esqui
Esquiar no ritmo da batida? Sim, e eu amei (mesmo tropeçando no gelo). Gente… quem acorda um dia e pensa: “vou fazer um roguelike rítmico...
Esquiar no ritmo da batida? Sim, e eu amei (mesmo tropeçando no gelo). Gente… quem acorda um dia e pensa: “vou fazer um roguelike rítmico de esqui”? Pois a Buffalo Buffalo pensou, e ainda colocou mitologia e música original no meio. O resultado é Fresh Tracks, um jogo que mistura descida em montanha com batidas musicais, boss fights e até uns dilemas de escolha de rota que parecem conversa de RPG.
Não perca a chance de descobrir mais sobre este jogo encantador e suas peculiaridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
