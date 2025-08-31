Logo R7.com
Análise | Fresh Tracks: um roguelike musical de esqui

Esquiar no ritmo da batida? Sim, e eu amei (mesmo tropeçando no gelo). Gente… quem acorda um dia e pensa: “vou fazer um roguelike rítmico...

Esquiar no ritmo da batida? Sim, e eu amei (mesmo tropeçando no gelo). Gente… quem acorda um dia e pensa: “vou fazer um roguelike rítmico de esqui”? Pois a Buffalo Buffalo pensou, e ainda colocou mitologia e música original no meio. O resultado é Fresh Tracks, um jogo que mistura descida em montanha com batidas musicais, boss fights e até uns dilemas de escolha de rota que parecem conversa de RPG.

