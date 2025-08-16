Logo R7.com
Análise | GOST of Time: puzzle de clones suicidas que diverte e irrita em 1 hora

Puzzle de clones suicidas que até o Fábio Jr. estranharia! Entre pílulas, cientista maluco e clones descartáveis, esse indie bizarro...

Game Hall|Do R7

Puzzle de clones suicidas que até o Fábio Jr. estranharia! Entre pílulas, cientista maluco e clones descartáveis, esse indie bizarro te faz rir, xingar e se sentir cúmplice de genocídio digital em menos de uma hora de jogatina.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

