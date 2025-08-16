Análise | Heartworm: Um mergulho dolorido no horror retrô cheio de saudade Ai, gente, deixa eu respirar fundo antes de começar essa análise porque Heartworm não é só mais um joguinho de terror qualquer. Ele... Game Hall|Do R7 16/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h37 ) twitter

Ai, gente, deixa eu respirar fundo antes de começar essa análise porque Heartworm não é só mais um joguinho de terror qualquer. Ele é quase um abraço apertado (daqueles que doem no peito e esquentam a alma ao mesmo tempo) em todos nós que crescemos com aquele barulhinho característico de memory card salvando progresso no PlayStation 1.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte no nosso parceiro Game Hall.

