Análise | Heartworm: Um mergulho dolorido no horror retrô cheio de saudade
Ai, gente, deixa eu respirar fundo antes de começar essa análise porque Heartworm não é só mais um joguinho de terror qualquer. Ele...
Ai, gente, deixa eu respirar fundo antes de começar essa análise porque Heartworm não é só mais um joguinho de terror qualquer. Ele é quase um abraço apertado (daqueles que doem no peito e esquentam a alma ao mesmo tempo) em todos nós que crescemos com aquele barulhinho característico de memory card salvando progresso no PlayStation 1.
Ai, gente, deixa eu respirar fundo antes de começar essa análise porque Heartworm não é só mais um joguinho de terror qualquer. Ele é quase um abraço apertado (daqueles que doem no peito e esquentam a alma ao mesmo tempo) em todos nós que crescemos com aquele barulhinho característico de memory card salvando progresso no PlayStation 1.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte no nosso parceiro Game Hall.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: