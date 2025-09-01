Análise | Hell is Us traz combate brutal e atmosfera densa
Lá nos anos 80, quando eu jogava Prince of Persia no PC XT com monitor de fósforo verde e som de beeper que parecia um micro-ondas...
Lá nos anos 80, quando eu jogava Prince of Persia no PC XT com monitor de fósforo verde e som de beeper que parecia um micro-ondas morrendo, eu achava que já tinha visto de tudo. Hoje, quarenta anos depois, me aparece Hell is Us, um jogo que tenta ser cult, filosófico e diferentão, mas que, no fim das contas, me fez lembrar daquele sobrinho que faz faculdade de artes: cheio de boas ideias, mas sem saber direito o que fazer com elas.
Lá nos anos 80, quando eu jogava Prince of Persia no PC XT com monitor de fósforo verde e som de beeper que parecia um micro-ondas morrendo, eu achava que já tinha visto de tudo. Hoje, quarenta anos depois, me aparece Hell is Us, um jogo que tenta ser cult, filosófico e diferentão, mas que, no fim das contas, me fez lembrar daquele sobrinho que faz faculdade de artes: cheio de boas ideias, mas sem saber direito o que fazer com elas.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: