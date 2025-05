Análise | Indiana Jones e o Grande Círculo: Aventura, Chicote e DualSense (versão PS5) Por Kazin Mage, o mago que prefere resolver enigmas a enfrentar nazistas com um chicote. Uma Jornada Cinematográfica no PS5! Indiana... Game Hall|Do R7 18/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Por Kazin Mage, o mago que prefere resolver enigmas a enfrentar nazistas com um chicote. Uma Jornada Cinematográfica no PS5! Indiana Jones e o Grande Círculo chegou ao PlayStation 5, trazendo uma experiência que mistura ação, exploração e quebra-cabeças. Desenvolvido pela MachineGames, o jogo se passa entre os eventos de Os Caçadores da Arca Perdida e A Última Cruzada, colocando os jogadores na pele do arqueólogo mais famoso do cinema em uma nova missão contra forças nazistas em busca de artefatos místicos.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes dessa aventura emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Análise | A Nostalgia em Alta Definição que Todos Queriam

Análise | DOOM: The Dark Ages — Um Prequel que Não Pede Licença

WeDo! cria o primeiro teatro virtual gamificado do mundo