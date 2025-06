Análise | Jump the Track é o indie que mistura pachinko e crítica social com muito humor Comecei a minha jornada com Jump the Track como quem entra leve num game indie, só esperando umas piadas e minijoguinhos fofinhos…... Game Hall|Do R7 20/06/2025 - 13h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 13h36 ) twitter

Comecei a minha jornada com Jump the Track como quem entra leve num game indie, só esperando umas piadas e minijoguinhos fofinhos… mas sai de lá com o coração apertado e o dedão feliz de tanta pontaria de pachinko bem dada! Esse título da Seed by Seed, lançado em 28 de maio, mistura visual novel, arcade e pachinko de um jeito que surpreende — e vicia — e que me fez revisitar lembranças de jogos como Peggle, VA-11 Hall-A e até aquela cena desesperada de Papers, Please.

