Análise | Karate Survivor: voadoras, mop assassino e repetição em excesso
Olha… eu já tô ficando velho demais pra esse tipo de moda passageira de “Survivors-like”. Lá nos anos 80, quando a gente se matava...
Olha… eu já tô ficando velho demais pra esse tipo de moda passageira de “Survivors-like”. Lá nos anos 80, quando a gente se matava pra rodar Karateka no monitor de tubo, o “sobreviver” era não queimar a fonte do MSX ou não levar bicuda da mãe porque ocupava a TV da sala.
Olha… eu já tô ficando velho demais pra esse tipo de moda passageira de “Survivors-like”. Lá nos anos 80, quando a gente se matava pra rodar Karateka no monitor de tubo, o “sobreviver” era não queimar a fonte do MSX ou não levar bicuda da mãe porque ocupava a TV da sala.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: