Análise | Killing Floor 3: O futuro chegou, e é um CTRL+C/CTRL+V com neon
Game Hall|Do R7
09/08/2025 - 13h37

Killing Floor… aquela franquia que me fez perder noites, amigos e talvez uns dois fones de ouvido de tanto dar tiro e ouvir zed gritar no meu ouvido. Eu ainda tenho carinho pelo KF2, que mesmo com seus bugs e hitboxes malucos, tinha personagens carismáticos, humor meio bobo mas certeiro, e aquele feeling de filme trash de zumbi que dava gosto. E aí vem a Tripwire com o Killing Floor 3. E o que eles fazem? Jogam a história quase um século pra frente, prometem um banho de futurismo, e entregam… KF2 de peruca neon. É basicamente pintar o Fusca de cromado e falar que é um Tesla.

