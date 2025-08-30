Análise | Kimono Cats e o festival de miados felizes Hoje eu fui a um festival… mas não um festival qualquer. Foi um festival cheio de gatinhos fofos de quimono, que parecem ter saído... Game Hall|Do R7 30/08/2025 - 16h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Hoje eu fui a um festival… mas não um festival qualquer. Foi um festival cheio de gatinhos fofos de quimono, que parecem ter saído de uma pintura japonesa misturada com caderno de criança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os encantos de Kimono Cats!

Leia Mais em Game Hall:

Análise | The Lilliput Workshop é um trenzinho mágico com alguns descarrilamentos

Análise | My Friendly Neighborhood – quando Vila Sésamo encontra Resident Evil e toma café com Fantoches do Capeta

Free Fire: 7 curiosidades sobre o sucesso da Garena