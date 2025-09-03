Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Análise | Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World é a expansão mais fofa do personagem

Nova atualização traz fases inéditas, transformosis, colecionáveis e gráficos melhorados para a bolinha rosa mais fofa da Nintendo!...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Nova atualização traz fases inéditas, transformosis, colecionáveis e gráficos melhorados para a bolinha rosa mais fofa da Nintendo!

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes dessa fofura cósmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.