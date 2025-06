Análise | Last Guest: Uma estadia curta, assustadora… e ligeiramente sem graça Subimos a vista, ativamos as lamparinas, e demos uma passada fria no Last Guest, jogo de terror psicológico em primeira pessoa, lançado... Game Hall|Do R7 28/06/2025 - 20h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 20h35 ) twitter

Subimos a vista, ativamos as lamparinas, e demos uma passada fria no Last Guest, jogo de terror psicológico em primeira pessoa, lançado em 28 de maio de 2025 por Room13Games.. Ele te coloca como um viajante cansado em um motel à beira da estrada — cenário chovendo, recepcionista estranho, e um aviso que gruda na sua mente: “não vá perto da parede”. E, claro, o temido quarto 8.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa experiência de terror!

